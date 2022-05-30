Главный музей области договорился с научно-производственной фирмой и принял проект реставрации Богородице-Рождественского собора в Суздале. Об этом сообщают во Владимиро-Суздальском

Главный музей области договорился с научно-производственной фирмой и принял проект реставрации Богородице-Рождественского собора в Суздале. Об этом сообщают во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Проект реставрации древнего суздальского собора был заказан еще в 2020 году. Но затем музей-заповедник разорвал с фирмой контракт якобы из-за нарушений сроков подготовки проекта. После чего фирма, готовившая проект, подала иск в суд. Но