Владимирская область получила на реализацию четырёх проектов 1,83 млрд рублей.

Владимирская область получила инфраструктурный кредит на реализацию четырёх крупных проектов. Сумма займа 1,83 млрд рублей. Об этом рассказал Александр Авдеев.Первый называется «Сбалансированная жилая застройка Коврова». Он включает в себя капремонт автодороги по улице Андреевской, реконструкцию канализации на улице Кирова, закупку 15 троллейбусов.«Кроме того, мы планируем строительство технопарка в Муроме. Там разместится производство высокоточной механики и мехатроники. Будет создано не менее 120 рабочих мест», - пояснил глава региона.Часть средств потратят на комплексное развитие Киржачского района и Киржача. Подробности, пока, не уточняются.Ещё одна масштабная идея - фармацевтическая долина в посёлке Вольгинский.«Дороги, канализация, зоны отдыха. Надо подтягивать инфраструктуру», - добавил он.Ожидаемый эффект от реализации - от 10 до 13 млрд рублей в виде поступлений в бюджет региона и районов.