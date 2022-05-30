Проверка пожарной безопасности в детских лагерях, профессиональные соревнования на «Торпедо» и...

Проверка пожарной безопасности в детских лагерях, профессиональные соревнования на «Торпедо» и визит сотрудников МЧС на станцию переливания крови – об этом в обзоре заместителя руководителя пресс-службы Главного управления МЧС России по Владимирской области Светланы Барашковой.За прошедшую неделю во Владимирской области произошёл 31 пожар. К сожалению, на пожаре погибли 5 человек.На водных объектах без происшествий.Для оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях сотрудники МЧС России привлекались 4 раза, 2 человека были деблокированы и спасены.