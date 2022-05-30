Октябрьский районный суд удовлетворил иск с требованием предоставить жителям дом №26 на улице Полины Осипенко благоустроенные квартиры или выкупить у владельцев имущество.

Прокуратура Владимира добилась расселения аварийного дома 1941 года постройки. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Татьяна Логинова.Октябрьский районный суд удовлетворил иск с требованием предоставить жителям дом №26 на улице Полины Осипенко благоустроенные квартиры или выкупить у владельцев имущество.Напомним, что ещё в 2014 году барак был признан непригодным для проживания. Властям дали время расселить людей до 1 апреля 2022 года, но горожане до сих пор ютятся в ветхих помещениях.Исполнение решения Фемиды контролируется прокуратурой областного центра.