Голосование за название площади в центре Москвы открылось в Активном гражданине.

Голосование за название площади в центре Москвы открылось в "Активном гражданине".Столичный проект "Активный гражданин" помогает властям и жителям города принимать совместные решения по самым важным вопросам. Фактически москвичи при помощи электронного портала получили возможность осуществлять прямую демократию. Проект запустили в 2014 году – сейчас там проходят опросы по благоустройству, названиям улиц, парков и станций метро, по программам фестивалей и праздников, а также работе социальных объектов.Благодаря дистанционному голосованию москвичи смогут выбрать название для площади у посольства США. На электронной платформе уже предложены варианты для безымянной территории в Пресненском районе, которая находится на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы.Принять участие в выборе топонима смогут жители российской столицы с полной учетной записью на портале mos.ru. На портале "" доступно сразу несколько вариантов названия территории у посольства США, в том числе, площадь Защитников Донбасса, площадь Героя России Владимира Жоги.Если горожане проголосуют за площадь Донецкой Народной Республики, то в столице также появится площадь или улица, названная в честь Луганской Народной Республики. Кроме того, если человек не определился, он может доверить выбор специалистам.Напомним, с инициативой о присвоении названия безымянной территории в непосредственной близости от посольства США выступили депутаты Московской городской Думы. По словам зампреда МГД Степана Орлова, жители столицы неоднократно обращались к парламентариям с просьбой увековечить память героических защитников Донбасса.