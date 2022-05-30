С 26 по 29 мая в Калининграде проходил Всероссийский турнир по тяжелой атлетике «Янтарная штанга»....

С 26 по 29 мая в Калининграде проходил Всероссийский турнир по тяжелой атлетике «Янтарная штанга». В этом году в столицу янтарного края прибыли спортсмены из Московской, Владимирской, Липецкой, Ленинградской, Ивановской, Калининградской, Белгородской областей, Красноярского края и других территорий.Спортсмен СШ «Ока» Никита Сутулов завоевал «золото» в весовой категории 67 кг с результатом 250 кг, выполнив норматив Мастера спорта РФ по тяжелой атлетике, рассказал портал Муром24.Фото: муром24.рф