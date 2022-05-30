200-лет Константину Тихонравову. На сайте Госархива области представили новые факты биографии...

200-лет Константину Тихонравову. На сайте Госархива области представили новые факты биографии краеведа. А мы приглашаем прогуляться до дома, где жил выдающийся историк.-Он находится на улице Коровьей можно назвать коровьим бульваром, потому что идут постоянно коровы, а из окна - гнилой забор. Но может я и ошибаюсь.Так с юмором пишет о доме на Большой Ильинской - ныне ул Герцена, 23 - Яков Протопопов. Письмо редактора Владимирских губернских Ведомостей адресовано зятю и другу Константину Никитичу Тихонравову, которого современники при жизни называли "владимирским Нестором-летописцем". Тихонравов приобрел дом для семьи - как значится в документах - в 1851 году. Здесь родоначальник владимирского краеведения прожил всю жизнь. Деревянный, одноэтажный, в 5 окон. Дом сохранился практически в неизменном виде.Алексей Арескин заведующий сектором информационно- выставочной работы Государственного архива Владимирской области: «Начинает подгнивать и крыша начинает разрушаться, дом требует ухода. Зато он сохранил первоначальные формы деревянных построек провинциально Владимир. Сохранился карниз резной деревянный. Две домовые трубы с дымником. Но на здании нет никакой таблички- что это памятник истории».Памятником истории - объектом культурного наследия регионального значения - дом Тихонравова стал четверть века назад. Позже, в 2013-м собственники приняли охранные обязательства. А в 2018-м утверждены границы объекта. Но сегодня дом создает впечатление нежилого и вызывает опасения у краеведов. "Развал"- печально подытоживает Алексей Арескин. Небольшой ремонт наследники Тихонравова сделали еще до революции. Интерьер дома, к сожалению, не сохранился. Когда-то здесь были рабочий кабинет, библиотека Тихонравова. Константин Никитович написал более 700 статей по истории, археологии, этнографии Владимирской губернии. Создал вокруг себя кружок владимирских краеведов.Алексей Арескин заведующий сектором информационно- выставочной работы Государственного архива Владимирской области: «В этом доме находился его большой архив. После его смерти 6 июля 1879 года. Всё перешло к его наследникам. 2 дочери и неизлечимо больной сын. Здесь они проживали. но наследники обошлись с его архивом хорошо».Документы, книги были переданы в дар владимирской губернской архивной комиссии. В основном это письма словистов, нумизматов, литераторов и историков. Часть реликвий сохранилась и во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике Именно Тихонравов стоял у истоков его создания.-В 1854 году при статистическом комитете был образован Музеум. Естественных и промышленных произведений владимирской земли. И руководил им Тихонравов. И вот этот музей в последствии пополнялся различными находками.Первый музей располагался в одном из залов губернской мужской гимназии. В 1860 его даже посетил Министр просвещения, граф Дмитрий Толстой. Экспонаты сегодня хранятся не только в фондах ВСМЗ, но и в питерском Эрмитаже, и в историческом музее Москвы. Благодаря исследованиям Тихонравова удалось найти и гробницу князя Дмитрия Пожарского. Вместе с чиновником особых поручений при Министерстве Внутренних дел графом Алексеем Уваровым он участвовал в раскопках в Суздальском и Юрьевском уездах,большая работа была проделана и по обследованию Спасо-Евфимиева монастыря Суздаля.Алексей Арескин заведующий сектором информационно- выставочной работы Государственного архива Владимирской области: «Конечно Уваров мог сам всё археологически раскопать . Но там было обнаружено более 20 гробов. Практически нигде не было надписей. А Тихонравов провел исследование исторических документов описей- монастыря под колокольней».В 1957-ом Тихонравов при поддержке Уварова издал полный сборник о Владимирской губернии. "Материалы для статистики, этнографии и археологии" . До Константина Никитовича этой работой никто никогда не занимался.Алексей Арескин заведующий сектором информационно- выставочной работы Государственного архива Владимирской области: «Представляете до этого госвласть не знала-Сколько сел и деревень, названия их точно не известны, сколько там жителей проживает».Алексей Арескин уверен: статьи Тихонравова - это база для любого владимирского историка и краеведа. Поэтому так важно сохранить память об этом человеке. К сожалению могила Тихонравова на Князь-Владимирском кладбище утрачена. Кроме обширного краеведческого наследия Тихонравова, сохранился только его дом. Но на нем даже нет памятной таблички.Юлия Алехина главный специалист-эксперт Госинспекции по охране объектов культурного наследия: «В 2020 г произошли изменения в Законодательстве, которые касаются сохранения культурного наследия. Была утверждена Минкультуры новая форма охранного обязательства собственника или нового законного владельца. В рамках этой работы и планируются утверждения будут оформлены охранные обязательства и акт технического состояния, которые и определят перечень необходимых мероприятий по сохранению указанного памятника. В которые в том числе будет включена установка надписи на фасаде памятника. Но прежде необходимо установить нынешних собственников».Как заметила Юлия Алехина, теперь всё зависит от желания или нежелания собственников дома провести соответствующие работы, от финансовых возможностей этих людей . Но, как пообещали в госинспекции по охране памятников, даже при возможных сложностях специалисты постараются "найти с владельцами взаимосогласованную позицию". Вопрос надо решать.Татьяна Воронцова. Семен Карпов . Андрей Синягин Вести- Владимир.