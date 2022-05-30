Жители Сочи потребовали лишить прав лихача.

Жители Сочи потребовали лишить прав лихача.В понедельник, 30 мая, в городском паблике Сочи в социальных сетях появились кадры с неадекватным водителем. Видео было снято на трассе, ведущей из поселка Дагомыса.Действия автолюбителя чуть не привели к чрезвычайному происшествию. По вине лихача могло возникнуть ДТП. На кадрах видно, как он виляет из полосы в полосу, создавая угрозу для других транспортных средств.Жители Сочи в социальных сетях призвали лишить гражданина водительских прав. Один из пользователей паблика "ЧП Сочи" пошутил, что муж и жена в машине не могли договориться, куда ехать: на море или в горы, поэтому резко меняли направление движения.