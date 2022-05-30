Теперь кандидатуры Козлова и Кочетковой должны утвердить на региональной конференции партии.

«Единая Россия» опубликовала итоги предвыборного голосования, на котором определились кандидаты от партии власти для участия в осенней кампании 2022 года. Напомним, что в единый день голосования владимирцы определят двух депутатов, которые займут в Заксобрании вакантные места ушедших по разным причинам Алексея Говырина и Анны Кочеляевой.В округе №12 победителем праймериз стала директор по корпоративной социальной ответственности ООО «Торговый дом «Аскона» Алла Кочеткова. Она набрала 1686 голосов. Вторым к финишу с огромным отставанием пришёл Юрий Румянцев - 92.В округе №16 960 человек отдали предпочтение президенту Союза «Развития национальных кадров и карьеры» Дмитрию Козлову. Его конкурент - главврач ГКУЗ ВО «Владимирский дом ребенка специализированный» Лариса Горячева - получила 77 голосов.Теперь кандидатуры Козлова и Кочетковой должны утвердить на региональной конференции партии.