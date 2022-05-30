ПСБ улучшил условия по потребительским кредитам, снизив ставки в среднем на 8 процентных пунктов. Минимальная ставка для работников предприятий ОПК, военнослужащих, врачей и учителей ..

ПСБ улучшил условия по потребительским кредитам, снизив ставки в среднем на 8 процентных пунктов. Минимальная ставка для работников предприятий ОПК, военнослужащих, врачей и учителей составляет 8,4% при подключении страховой защиты.Клиенты, оформившие потребительский кредит со страхованием и своевременно вносящие ежемесячный платеж, могут рассчитывать на ежегодное снижение ставки на один процентный пункт. Например, взяв кредит под ставку 8,4%, через год можно будет его выплачивать уже по ставке 7,4%, максимально же ее можно снизить до 5,4% годовых.Потребительский кредит в размере от 100 тыс. до 5 млн рублей на срок до 7 лет выдается на любые цели, средства можно использовать на реализацию давней мечты – купить автомобиль или даже заменить ими ипотеку. Для многих это наиболее удобное и быстрое решение.Также ПСБ предоставляет рефинансирование по ставке от 8,4% заемщикам с кредитами, полученными в других банках. Если вы имеете действующий займ или кредитные карты в сторонних банках, объедините их в один кредит в ПСБ на привлекательных условиях.«ПСБ существенно, на 7, а по отдельным программам и до 8 процентных пунктов снижает ставки потребительского кредитования. Нам важно, чтобы клиенты сохраняли комфортную долговую нагрузку и с выгодой пользовались кредитными средствами. Дополнительно мы запускаем адресную программу «Кредит особого назначения» с льготной ставкой от 8,4% для IT-специалистов, сотрудников сферы здравоохранения и образования», - отметил региональный директор ПСБ во Владимире Виктор Демидов.Получить кредит в можно по паспорту и справке о доходах – поручителей, залог и копию трудовой не потребуют. Заявку можно оформить в ближайшем офисе банка, в или мобильном приложении. Предварительное решение по кредиту заемщик получает в течение нескольких минут.ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.