Лишние этажи - под снос. Рабочие приступили к демонтажу верхней части печально известного дома в...

Лишние этажи - под снос. Рабочие приступили к демонтажу верхней части печально известного дома в микрорайоне Коммунар. Ввести здание в эксплуатацию планируют до конца этого года. Репортаж Максима Калашникова.Башенный кран спускает демонтированные трубы. Первый этап демонтажа - разбор коммуникаций и не несущих стен. Затем строители займутся техэтажом, девятым и частично восьмым.Михаил Шульман, руководитель демонтажных работ:- До конца июля - начала августа завершить работу по демонтажу. И после этого приступить к монтажным работам. Для того чтобы нам к началу отопительного сезона, надеемся, это будет не ранее конца сентября - начала октября, завершить строительные работы полностью и ввести дом в эксплуатацию.Напомним, жилой дом на улице Центральной в микрорайоне Коммунар должны были сдать в 2018-ом. Здание находится в границах исторического района, где запрещено строить объекты выше двадцати четырёх метров. Застройщик превысил допустимые нормы. И дом официально так и не ввели в эксплуатацию. Дольщики многократно обращались с жалобами, было сделано множество экспертиз, обсуждались различные компромиссные варианты. Ситуация разрешилась после вмешательства главы региона.Василий Анисимов, участник долевого строительства дома № 19 ул. Центральная:- Мы рады тому, что всё наконец-то задвигалось. Виден уже путь к завершению. Видны сроки. Спасибо Александру Александровичу Авдееву, который пришёл и волевым решением всё-таки сдвинул ситуацию с мёртвой точки.Сейчас строители выдалбливают стены в местах, где проложены вентиляционные шахты и закрывают их - для того, чтобы туда не попадал строительный мусор. Работа не сложная, но кропотливая.Евгений, строитель:- Что строить, что ломать. Скажем так, строить - надо просто думать больше.Квартиры на "лишних" этажах, к счастью, распроданы не были. Поэтому никто из дольщиков не пострадает. Если не учитывать тот факт, что жильцы уже четыре года не могут заехать в свои квартиры.Максим Калашников, Александр Чунаев. «Вести-Владимир»