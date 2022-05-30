Ведущая и актриса Юлия Высоцкая поделилась с фанатами свежим весенним рецептом легкого салата.

Ведущая и актриса Юлия Высоцкая поделилась с фанатами свежим весенним рецептом легкого салата.Юлия Высоцкая опубликовала в своем телеграм-канале рецепт салата из спаржи с анчоусами. Готовится блюдо всего 25 минут.На две порции салата от Юлии Высоцкой потребуется полкило свежей спаржи, 100 граммов твердого сыра, небольшой пучок рукколы, шесть или восемь перепелиных яиц, а также десять анчоусов и половина чайной ложки морской соли.Для заправки потребуется полбанки оливок, несколько веточек петрушки, половина лимона, четыре-пять столовых ложек оливкового масла и щепотка белого перца и щепотка соли.Для начала нужно отварить спаржу в подсоленной воде пять минут, после чего выложить ее на тарелку. Перепелиные яйца отварить всмятку, почистить и, разломив их пополам, уложить на спаржу. Из лимона выжать сок, из оливок удалить косточки. Петрушку мелко нарезать.Для заправки петрушку соединить с оливками, влить оливковое масло и сок лимона, посолить, поперчить и все перемешать. Сыр натереть крупными хлопьями. Это легко сделать при помощи ножа для чистки картофеля.Салат заправить полученным соусом, добавить анчоусы, присыпать рукколой и тертым сыром.