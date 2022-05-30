После сюжета Шестого канала, в котором владимирцы пожаловались на мусор около Грибоедовского родника в деревне Сущево, Новоалександровская администрация пообещала организовать там

После сюжета Шестого канала, в котором владимирцы пожаловались на мусор около Грибоедовского родника в деревне Сущево, Новоалександровская администрация пообещала организовать там субботник и навести чистоту на территории ключика. Из ответа Новоалександровской администрации В связи с поступившей на Шестой канал жалобой от жителей г. Владимира, администрацией поселения принято решение о проведении дополнительного субботника по очистке прилегающей