Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал о погоде в столичном регионе на неделе. По его словам, в Московском регионе ожидается потепление. У нас идет, ..

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал о погоде в столичном регионе на неделе. По его словам, в Московском регионе ожидается потепление. "У нас идет, так сказать, приток теплого воздуха", – цитирует специалиста .Он отметил, что температура будет даже чуть выше нормы, особенно 31 мая – 1 июня. "Дневная температура будет в пределах +18...+21 °C, ночная +8...+10 °C", – говорит Цыганков. Помимо этого, ожидается переменная облачность и вероятны дожди, сообщает .