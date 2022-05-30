Информацию о смерти Алексея Бегака подтвердил Леонид Ярмольник.

Информацию о смерти Алексея Бегака подтвердил Леонид Ярмольник.Художник и телеведущий Алексей Бегак скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщает . Прежде всего он был известен как ведущий программ на телеканале "Культура".Причины смерти не сообщаются. Информацию о кончине Алексея Бегака подтвердил Леонид Ярмольник. Он отметил, что ему тяжело дается уход близкого друга. "Да, это произошло сегодня. Лешеньки не стало", — цитирует Ярмольника .Алексей Бегак окончил МГХИ им. Сурикова. Карьеру начал в качестве художника-иллюстратора и дизайнера книг. По данным , он также писал картины, его работы представлены в частных коллекциях Германии, Японии, США и ряда других стран.