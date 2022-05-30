Какие мифы мешают людям инвестировать в криптовалюту, рассказала финансовый консультант Татьяна Волков.

Какие мифы мешают людям инвестировать в криптовалюту, рассказала финансовый консультант Татьяна Волков.Криптовалюта в современном мире — выгодное направление для инвестиций. В нее можно и нужно вкладывать, основываясь, конечно, на знаниях и стратегии. Те, кто не посвящен в тонкости криптомира, рассматривают цифровые активы как инструмент мошенничества, финансовых махинаций и относятся к ним с опасением.Миф первый. Криптовалюта запрещена закономУ многих людей сложилось ошибочное мнение, что криптовалюта — это запрещенный актив, в нем нельзя хранить деньги, или ее вот-вот запретят. Но в мире наблюдается прямо противоположная тенденция.С 1 января 2021 года криптовалюта признана таким же имуществом, частной собственностью, как любой вклад в банке или недвижимость. Запретов на ее владение нет, и в России она разрешена. Более того, биткоины для оплаты товаров и услуг принимают некоторые интернет-магазины и сервисы.Миф второй. Инвестировать в криптовалюту опасноЛюбая инвестиционная деятельность сопряжена с рисками, даже если вы вкладываете в недвижимость или покупаете акции на фондовом рынке. Опасность криптовалюты часто связывают с резкими колебаниями курса, которые наблюдаются в этой сфере. Предугадать, будет он расти или падать, довольно трудно: ведет он себя нетипично. И даже прогнозы крупных аналитиков не всегда надежный ориентир.Чтобы не подвергать риску семейный бюджет, вкладывайте в криптовалюту не более 10-20% свободных средств. Даже при самом негативном сценарии (полной потере капитала) вы не разоритесь полностью. Но при грамотном подходе этого не произойдет. Именно поэтому сначала следует изучить тему или пройти обучение у специалиста.Ни в коем случае не нужно инвестировать в криптовалюту кредитные средства, продавать машину или недвижимость. Такой подход действительно сопряжен с большими рисками, особенно, если вы новичок. Вкладывайте только те средства, потеря которых не сформирует брешь в бюджете.Миф третий. Уже поздно вкладыватьУ людей, которые только задумываются об инвестициях в криптовалюту, формируется ложное убеждение: "Надо было покупать биткоин, когда он стоил несколько долларов. Сейчас уже поздно и не имеет смысла".Но любая индустрия развивается циклично. Два прошлых периода, которые пережила в своем развитии криптовалюта, наглядно показывают: существующий курс биткоина и других монет — это не предел. Эксперты прогнозируют рост стоимости криптовалюты в сотни раз.Для инвестиций лучше выбирать долгосрочную стратегию и не беспокоиться по поводу колебаний курса на фоне политических или экономических событий. При грамотном подходе к формированию капитала криптовалюта может дать тысячу и более процентов в год, поэтому инвестировать в нее никогда не поздно.Но при этом не стоит "класть все яйца в одну корзину". Главное правило хорошего инвестора — диверсифицировать портфель.Миф четвертый. Инвестировать в криптовалюту — это сложноЭто еще одно заблуждение людей, у которых не хватает знаний в области инвестиций. Сложности возникают, если вы никогда ранее не входили в рынок криптовалюты, не пытались ознакомиться с его законами и особенностями.Когда смотришь на дорогу через забор, она кажется загадочной и непонятной. Но как только появляются знания, четкая стратегия, понимание, куда нужно двигаться, уходит страх неизвестности, а вместе с ним — и мнимые трудности.Миф пятый. Криптовалюта — мыльный пузырь, который скоро лопнетВ отличие от национальных валют, курс криптовалюты не зависит от событий в политике, стоимости драгоценных металлов или камней. Мы живем в век цифровых технологий, и цифровому активу не требуется золотовалютный стандарт.Криптовалюта в своей истории уже прошла множество этапов и до сих пор продолжает существовать. Сегодня инвестиции в нее признаны личным имуществом, что подтверждает: криптовалюта — это серьезно и надолго. Колебания курса неизбежны, но относиться к ним нужно спокойно и не совершать продажу или покупку на пике эмоций.Любые мифы рассеиваются, когда есть глубокие знания, стратегия и понимание рынка. Но для этого нужно пройти хотя бы минимальное обучение, следить за новостями, регулярно получать новую информацию. Тогда вы сможете создать инвестиционный портфель, который станет для вас надежным финансовым тылом.