30 мая Арине Шараповой исполняется 61 год. Ведущая построила блестящую карьеру на телевидении, а вот в личной жизни ей пришлось пережить немало разочарований. Только с четвертого раза, после трех неудачных браков, Шараповой удалось стать счастливой.

30 мая Арине Шараповой исполняется 61 год. Ведущая построила блестящую карьеру на телевидении, а вот в личной жизни ей пришлось пережить немало разочарований. Только с четвертого раза, после трех неудачных браков, Шараповой удалось стать счастливой.В свое время Арина Шарапова даже не думала, что когда-нибудь появится на экранах. В студенчестве она работала в библиотеке, а позже стала корреспондентом и посвятила себя написанию статей. Все изменилось в тот день, когда в здании агентства выбирали подходящего кандидата на должность ведущей. Шарапова оказалась в нужное время в нужном месте и с того момента навсегда связала свою жизнь с телевидением. Если карьера телезвезды развивалась стремительно и гладко, то в любви все было не так просто.Первый союз телеведущей был ранним. В 17 лет она закрутила роман с поэтом Олегом Борушко, а спустя пару лет родила ему сына Даниила. Увы, даже появление наследника не смогло скрепить непростые отношения в паре. Спустя три года Шарапова ушла от мужа, перебравшись к родителям вместе с малышом. Знаменитость долго не могла прийти в себя после развода, но, как оказалось, все было к лучшему. Ради сына она сохранила с бывшим мужем приятельские отношения, а вскоре встретила новую любовь.После тяжелого расставания ведущая с головой погрузилась в карьеру. Она не верила, что кто-то снова сможет растопить ее сердце, но все изменилось после встречи с Сергеем Аллилуевым – племянником второй жены Иосифа Сталина. Сергей работал в той же сфере и быстро нашел подход к неприступной Арине. Звезда ТВ прожила с возлюбленным семь лет, но вновь столкнулась с разочарованием.Следующим спутником телеведущей стал продюсер Кирилл Легат. Ради него звезда Первого канала даже бросила любимую работу, перейдя на малоизвестный в тот момент НТВ. Канал запустил ток-шоу "Арина" специально для телеведущей, но проект, как и ее третий брак, просуществовал недолго. К счастью, после развода у Шараповой почти не было времени для переживаний. Вскоре она вернулась на родной Первый и стала ведущей "Доброго утра".С момента последнего развода Арина Шарапова добилась больших успехов не только в карьере, но и в любви. Своего нынешнего супруга, бывшего военнослужащего и бизнесмена Эдуарда Карташова, она встретила в компании друзей. Знакомство выглядело будто случайность, но на самом деле было спланировано Карташовым. Впрочем, Шарапова все равно эту встречу судьбой. Они с мужем счастливы вместе уже больше 20 лет.В 2021 году звезда утренних эфиров отметила юбилей, а годом ранее распрощалась с программой "Доброе утро". Для многих зрителей пропажа телеведущей стала большой неожиданностью, однако она не оставила любимую профессию окончательно. Сейчас Шарапова ведет передачу "Десять фотографий", преподает в собственной школе искусств имедиатехнологий и наслаждается семейным счастьем. Единственный сын Даниил подарил ей двоих замечательных внуков.