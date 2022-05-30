У школьников региона начались летние каникулы. С чистой совестью на заслуженный отдых ушли ученики...

У школьников региона начались летние каникулы. С чистой совестью на заслуженный отдых ушли ученики семнадцатого лицея во Владимире. В предпоследний день учебы они все получили "Пятерки безопасности".Так называется акция, которую ежегодно организуют для младшеклассников сотрудники УМВД и студенты педколледжа. Они проводят интерактивные уроки и напоминают детям пять простых правил безопасности: как вести себя дома, на улице, на дороге, в Интернете и в общении с незнакомыми людьми. На уроке школьникам даже разрешили кричать, желательно - как можно громче. Это хороший способ привлечь внимание, если ребёнку грозит опасность.Дмитрий Гайсин, социальный педагог Владимирского педагогического колледжа:- Из психологии мы знаем, что игра детьми воспринимается гораздо легче и интереснее. Это не просто игра, а игра обучающая. В обучающей игре дети не только развлекаются, но и принимают социальный опыт, который могут переложить потом на жизненные ситуации.Мирослава Игнатович, учащаяся лицея №17, г. Владимир:- Честно, я эти правила знала, но было интересно посмотреть это, как в игре. Я их соблюдаю, и мне было просто повторить эти правила. Мне кажется, надо напоминать, иначе можно забыть.