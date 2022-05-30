Они победили во всенародном голосовании.

Во Владимирской области завершилось голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году. В процедуре приняли участие 42 223 земляка.С результатом в 21560 голосов победил проект реновации площади Победы. Второе место занял сквер «Гвардейский» в Юрьевце, получивший 5433 голоса. Первая территория будет реконструирована по федеральной программе, вторая - за счёт городского бюджета.«Поручил администрации Ленинского района дополнительно предложения жителей по обустройству сквера», - подчеркнул мэр Владимира Андрей Шохин, опубликовав итоги голосования.