Увеличение количества погибших на пожарах зарегистрировано во Владимире, Александровском,...

Увеличение количества погибших на пожарах зарегистрировано во Владимире, Александровском, Гусь-Хрустальном, Муромском, Собинском и Меленковском районах. Об этом на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС региона рассказал заместитель начальника Главного управления Юрий Арбузов.Чаще всего причинами пожаров становились неосторожное обращение с огнём, нарушение правил использования печей и электрооборудования.На заседании было предложено рассмотреть вопрос введения особого противопожарного режима там, где наблюдается рост числа пожаров и погибших на них людей, а также реализовать комплекс дополнительных противопожарных мероприятий и усилить профилактическую работу.Фото: pixabay.com