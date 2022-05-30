Культурно-выставочный центр Владимиро-Суздальского музея-заповедника в Центральном парке культуры и отдыха откроет свои двери для посетителей с 1 июня. В 15:00 в парке пройдет торжественное

Культурно-выставочный центр Владимиро-Суздальского музея-заповедника в Центральном парке культуры и отдыха откроет свои двери для посетителей с 1 июня. В 15:00 в парке пройдет торжественное открытие: «В 1960-1990-е годы центральный павильон «владимирского ВДНХ» был местом размещения экспозиций и проведения масштабных выставок музея. Благодаря сотрудничеству с администрацией города Владимира музей вернулся в родные стены и вновь приглашает