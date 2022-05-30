На улице Радищева в Екатеринбурге образовалась пробка.

На улице Радищева в Екатеринбурге образовалась пробка.ДТП произошло в понедельник, 30 мая, на одной из оживленных автодорог Екатеринбурга. На улице Радищева с рельсов сошел трамвай. Транспортное средство образовало затор на проезжей части, перекрыв полосы в обеих направлениях движения.Об этом сообщает издание со ссылкой на очевидцев чрезвычайного происшествия. Оказавшиеся на месте ДТП жители Екатеринбурга сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как головной вагон трамвая перекрыл рельсы и дорогу.По данным силовых структур, в результате аварии на улице Радищева никто не пострадал. Однако сообщается, что трамвай задел корпусом одни из автомобилей.