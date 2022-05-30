Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, на территории Кипревского сельского поселения в...

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, на территории Кипревского сельского поселения в населенном пункте Тельвяково расположено гидротехническое сооружение, которое является бесхозяйным объектом недвижимого имущества. То есть, за состояние объекта и безопасность его функционирования никто не несёт ответственности.Администрация сельского поселения также не подавала заявление о постановке данного сооружения на учет как бесхозяйного. В адрес главы администрации Кипревского сельского поселения внесено представление, которое в настоящее время находятся на рассмотрении.Фото: pixabay.com