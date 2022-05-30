В легендарную картину Леонардо да Винчи швырнули куском торта.

В легендарную картину Леонардо да Винчи швырнули куском торта.Одна из самых известных в мире художественных творений – картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза" – в очередной раз подверглась нападению вандалов. Посетитель Лувра кинул в полотно кусок торта. Сам шедевр, конечно, не пострадал, однако бронированное стекло измазалось в креме.Видео с места чрезвычайного происшествия опубликовано в телеграмм-канале . На кадрах видно, как сотрудник главного парижского музея очищает защитный экран от следов дерзкого нападения.Как сообщает , чтобы провернуть свой перфоманс, посетитель Лувра даже нацепил парик и прикинулся инвалидом. К картине он подъехал на инвалидном кресле. Мужчине только кинул торт в "Джоконду", но и разбросал вокруг полотна лепестки роз.