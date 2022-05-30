Большая Липня – левый приток Клязьмы. Все канализационные стоки, попавшие в реку в Петушинском районе, примерно через сутки дотекают до Владимира, где располагается резервный источник водоснабжения города.

Представители ОНФ во Владимирской области оценили масштабы экологического бедствия в поселке Труд Петушинского района, где . Эксперты Народного фронта попросили чиновников оперативно заменить её.Однако об оперативности не может быть и речи. Ещё две недели назад региональные СМИ , что из-за прорыва коммуникаций канализационные стоки вновь стекают в приток Клязьмы. Местные власти в курсе ситуации. Авария была ликвидирована резиновым медицинским жгутом, но это не решило проблему. Неизвестно, приговаривали ли коммунальщики «труба не болей», но ремонта хватило ненадолго. Через несколько дней канализационные стоки продолжили хлестать в водоём.«Труба находится в довольно неприглядном виде. Она вся проржавела и нуждается в скорейшей замене. Она вся полностью «залатана» жгутами», – сообщил активист владимирских «фронтовиков» Евгений Просин.Большая Липня – левый приток Клязьмы. Все канализационные стоки, попавшие в реку в Петушинском районе, примерно через сутки дотекают до Владимира, где располагается резервный источник водоснабжения города.Напомним, что осенью прошлого года . Ущерб оценён Росприроднадзором в 214 тысяч рублей.Причиной массовой гибели обитателей реки послужил несанкционированный выброс жидкого навоза с территории фермы Джона Кописки. Наибольшие стоки наблюдались рядом с деревней Норкино и посёлком Труд.По результатам анализов концентрация загрязняющих веществ превысила пороговую в 183 раза. Отходы попали в Большую Липню из-за аварийной ситуации.