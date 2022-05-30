Журналисты издания Дни.ру попросили предпринимателя Евгения Пригожина прокомментировать статью Ленты.ру о якобы существующих российских наемниках. Бизнесмен признал материал недостоверным, напомнив об отсутствии в РФ так называемых ЧВК.

Журналисты издания "Дни.ру" попросили предпринимателя Евгения Пригожина прокомментировать статью "Ленты.ру" о якобы существующих российских наемниках. Бизнесмен признал материал недостоверным, напомнив об отсутствии в РФ так называемых ЧВК.Сотрудники "Ленты.ру" и ряда других СМИ опубликовали материалы, в которых сообщается об убийстве в ЦАР двух российских наемников. По мнению изданий, они могут быть причастны к "ЧВК Вагнера".Бизнесмен подчеркнул, что в России нет и не было наемников. Он рекомендовал СМИ отказаться от распространения противоречивой информации."В России не было и нет наемников, в России есть герои. А определенным авторам "Ленты.ру" и другим малозаметным СМИ надо меньше молоть своим грязным языком", — Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".Ранее Евгений Пригожин подал заявление в европейский суд против Совета ЕС. Предприниматель потребовал удалить материал голословного утверждения о его якобы причастности к "ЧВК Вагнера".