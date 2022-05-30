Заведены уголовные и административные дела.

Во Владимирской области пресечены массовые случаи незаконной добычи полезных ископаемых. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.В Селивановском выявлены факты добычи песка без лицензии, в связи с чем по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело.В Александровском, Киржачском, Муромском и Камешковском районах работы велись на землях сельскохозяйственного назначения, а также без согласования с Ростехнадзором. Руководителям 12 компаний внесены представления, в отношении виновных лиц возбуждены административные дела.В Юрьев-Польском районе установлено, что ГУП «ДСУ № 3» получало строительный песок на участке Колокольцевского месторождения, но не законсервировала недра после завершения горной выработки. Гендиректору предприятия внесено представление.Устранение нарушений находится на контроле прокуроров.