Сегодня около 3:26 утра на пульт спасателей поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице...

Сегодня около 3:26 утра на пульт спасателей поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Стекольщиков в Судогде. На момент прибытия подразделений наблюдалось горение внутри автомобиля.Площадь возгорания составила 6 кв. м. К ликвидации происшествия привлекалось 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливают причину случившегося.Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области