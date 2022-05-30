Сегодня около 3:26 утра на пульт спасателей поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице...
Сегодня около 3:26 утра на пульт спасателей поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Стекольщиков в Судогде. На момент прибытия подразделений наблюдалось горение внутри автомобиля.
Площадь возгорания составила 6 кв. м. К ликвидации происшествия привлекалось 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливают причину случившегося.
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области