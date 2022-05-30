Напомним, что в 2020-2021 годах областному отделу рыбоохраны передана новая техника: два автомобиля, четыре моторные, одна надувная лодка и снегоход.

В водоёмы Владимирской области планируется выпустить 2,8 млн особей стерляди. Рыба включена в Красную книгу. Спасти популяцию удаётся благодаря искусственному воспроизводству.«Наш регион - лидер по выпуску стерляди в рыбохозяйственные водоёмы Московско-Окского территориального управления Росрыболовства», – пояснил руководитель подразделения Федерального агентства Андрей Яковлев.Напомним, что в 2020-2021 годах областному отделу рыбоохраны передана новая техника: два автомобиля, четыре моторные, одна надувная лодка и снегоход.В прошлом году в водоёмы выпущено 1,5 млн мальков.