Как сообщает со ссылкой на свой источник, на юго-востоке Москвы в 4-м Вешняковском проезде загорелся многоквартирном доме. Возгорание произошло на седьмом этаже. Огонь уже перекинулся на ..

Как сообщает со ссылкой на свой источник, на юго-востоке Москвы в 4-м Вешняковском проезде загорелся многоквартирном доме. Возгорание произошло на седьмом этаже. Огонь уже перекинулся на восьмой этаж. Жильцы успели самостоятельно выйти из дома.Столичный главк МЧС подтвердил данную информацию. На место уже едут оперативные службы, обстоятельства случившегося устанавливаются.