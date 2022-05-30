Вторую жизнь одноразовым вещам дарит жительница Владимира. Рузанна Акопян уверена: экологичную...

Вторую жизнь одноразовым вещам дарит жительница Владимира. Рузанна Акопян уверена: экологичную альтернативу можно придумать буквально всему - пакетам, бахилам и даже ватным палочкам. Про разумное потребление - Юлия Шувалова.- Наконец-то я доехала сдать пластик.Не выбрасывать мусор, а подарить ему вторую жизнь. Одежду и батарейки Рузанна Акопян отправляет на переработку. Полезную альтернативу экоактивистка нашла и пластику. Полиэтиленовый пакет в магазин она больше не берет. С собой всегда шопперы ручной работы. Создает их сама. Такие экосумки можно взять не только в супермаркет. Шоппер дополнит любой образ. С ним можно и на пляж, и в спортзал.Рузанна Акопян, экоактивист:- Если мы целый год будем ходить с таким шоппером, то мы экономим 350 пакетов в год в среднем. Это статистические данные.Экологи подсчитали: пластиковый пакет используется, в среднем, всего 12 минут, а затем отправляется на свалку....Рузанна Акопян, экоактивист:- Я принесла специальной свой старенький шоппер. Ему год. С ним ничего не случается, он сделан из специальной ткани - это ткань для спецодежды, называется "Оксфорд". Она долговечная, лучше не придумать. Что-то прольется, оно не вытечет из этой сумки, потому что она водонепроницаемая, если застал дождь, тоже очень выручает.За один год россияне выбрасывают больше 4-х миллионов тонн пластиковых отходов и 99 процентов из них не перерабатываются. Ученые доказали, что микрочастицы даже могут попадать в еду и в питьевую воду."Соскочить с иглы" одноразового потребления поможет еще один экологичный аксессуар - шапочка для душа.Рузанна Акопян, экоактивист:- Хочу продемонстрировать, как она смотрится, насколько красиво, как полноценный аксессуар. Если Юля не против, я могу показать. Симпатично?Желание сохранить пол чистым, как ни странно, тоже приводит к кубометрам мусора. Одноразовые бахилы непрактичны. Они быстро рвутся, особенно на обуви с каблуком. Приходится использовать по две пары за раз. А вот эти экотовары, говорит Рузанна, прослужат владельцу несколько лет.Юлия Шувалова:- Многоразовые бахилы из непромокаемой ткани. Их можно постирать обычным мылом. Что еще интересно, дизайн не всегда бывает скучным. Например, у меня бахилы с миньонами."Долгоиграющую" альтернативу можно найти всему: ватным палочкам, зубным щёткам и даже шариковым ручкам. Их делают из дерева, бамбука и переработанной бумаги. Или вот одноразовые подгузники. Разлагаются полвека!Прекрасная находка для мам - многоразовые трусики из натуральных материалов, которые не пропускают влагу, но и не доставляют дискомфорта малышам.А такой самодельный пеньюар поможет всегда оставаться неотразимой.Рузанна Акопян, экоактивист:- Очень удобно, что руки у нас свободны и мы можем сами себе наносить краску на волосы, маски на волосы, полноценный уход за собой, полноценный уход осуществлять и при этом не запачкать свою одежду.Активистка создала уже больше тысячи экотоваров. Все они пользуются большим спросом. Возможно, у Рузанны получится привлечь к экологичному потреблению как можно больше людей.И тем самым уберечь хотя бы небольшой уголок планеты от мусора.Юлия Шувалова, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"