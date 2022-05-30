Октябрьский районный суд удовлетворил иск городской прокуратуры к мэрии о расселении аварийного дома 1941 года №26 на улице Полины Осипенко, сообщили в ведомстве 30 мая. Суд постановил:

Октябрьский районный суд удовлетворил иск городской прокуратуры к мэрии о расселении аварийного дома 1941 года №26 на улице Полины Осипенко, сообщили в ведомстве 30 мая. Суд постановил: «Предоставить жильцам благоустроенные жилые помещения общей площадью не менее занимаемой, а в отношении собственников жилых помещений – решить вопрос о выкупе принадлежащего им имущества в указанном многоквартирном доме»,