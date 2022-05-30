Во Владимире разбирают скандальную заправку на пересечении Лыбедской магистрали с улицей...

Во Владимире разбирают скандальную заправку на пересечении Лыбедской магистрали с улицей Усти-на-Лабе.У владельца АЗС, предпринимателя Игоря Русина, очевидно, были свои бизнес-планы на автомобильный поток, идущий по новой дороге. Но построенная десять лет назад заправка не проработала ни дня. Изначально претензии возникли у жителей домов напротив - слишком невелико было расстояние до их окон. А затем к судебному спору подключилась госинспекция по охране памятников. Противостояние длилось несколько лет. И вот только теперь АЗС решено демонтировать.