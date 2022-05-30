Во время пресс-конференции врио губернатора заострил внимание на проблеме ввода в эксплуатацию объектов на Нижней Дуброве.

ЖК «Дуброва парк-2» получат компенсации за квартиры по рыночной цене. Об этом рассказал Александр Авдеев.Во время пресс-конференции врио губернатора заострил внимание на ввода в эксплуатацию объектов на Нижней Дуброве.«С начала года ведутся переговоры с застройщиками и прокуратурой. Мы подписали документ, где по каждому дому договорились о сроках и порядке удовлетворения прав владимирских дольщиков. Самые проблемные ЖК - у Другова. Один из МКД в высокой степени завершения. Из-за роста стройматериалов дефицит составляет 100 млн рублей. Чтобы сократить баланс убытков, мы готовы дать достроить 17 этажей. По второму комплексу, который состоит из трёх корпусов, история сложнее. Все «свечки» в разной степени готовности: 70% 50% и 40%. Дефицит составляет примерно миллиард. Где он? Вопрос к следствию и Другову. Из-за этого и », - подчеркнул глава региона.По его словам, руководитель стройфирмы Игорь Другов предлагает залезть без конкурса в парк и построить ещё один корпус, который якобы позволит достроить весь ЖК. Второй вариант - выплаты компенсаций.«Сдать один из домов невозможно. Комплекс необходимо достраивать целиком. Там одно разрешение на строительство. Выделение в отдельное разрешение на строительство займёт 1,5 года. Скорректировать проекты, согласовать документы. Процесс не быстрый», - подчеркнул Александр Александрович.Далее развитие событий зависит от решения суда. Власти ждут, что«Горожане , что на выплаты ничего не купишь. Хочу заверить, что Фонд развития территорий выплачивает средства по рыночной стоимости. На них можно реально купить такие же квадратные метры. Примеры есть. А дальше Фонд и область будут достраивать дома. Никто бросать их не собирается. После суда можно будет понять каким путём надо идти», - резюмировал он.Напомним, на минувшей неделе стало известно, что Игорю Другову в мошенничестве при возведении ЖК «Дуброва парк-2».