Живой былинный сказитель на улицах Владимира. Александр Маточкин говорит, будто не на поезде...

Живой былинный сказитель на улицах Владимира. Александр Маточкин говорит, будто не на поезде приехал, а на машине времени - вернулся на тысячу лет назад. Старины - его профессия. Ходит по России. Куда пригласят - там и сказывает.Александр Маточкин сказитель: «Идея возникла посте того, как съездил на Север и увидел, что сказители , которые из веков передавали, по сути утрачены. По большому счету сейчас не сказывают былины..в тех местах, где они бытовали».Любовь к русскому языку и былинам у Сказителя с детства. Сам из Североморска. По диплому - филолог-фольклорист. В питерском институте изучал устное народное творчество. Так что шутит - по специальности тружусь! Несет фольклор в народ уже почти четверть века. Объездил всю западную Россию.. Днем - хожения: изучает красоты , знакомится с людьми, посещает музеи. А вечером - посиделки. Русский эпос - явление бытовое, не для сцены.Александр Маточкин сказитель: «Как во славном городе во Муроме...»Александр и сам словно сошел с иллюстраций об Илье Муромце, князе Владимире или славном купце Садко... Выглядит в повседневной жизни как и положено Сказителю. Длинная борода, рукодельная рубаха- стануха, рушник - славянский оберег и не только.Александр Маточкин сказитель: «Без чулков никакая былина не поётся… Одевает меня народ. Вот в Москве дали пиджачок .Мужчина Илья занимается таким дизайном. Берет старинные выкройки и на свой лад сделает. В Нарьян-Маре - был на Печоре -поясок подарили староверы носили. Шапку сам свалял в кружке валяния».И действительно сам свалял. Оказалось, это не трудно - говорит Александр. А вот сказывать былины - дело непростое. Материал скрупулезно изучал по архивным записям собирателей. С аудио переписывал на бумагу, досконально работал над каждым словом. Хотел понять устройство этой красоты. Теперь и сам ОЖИВЛЯЕТ старину.Александр Маточкин сказитель: «В первую очередь я смотрю на словесный материал То что он передатся напевно, это интересно. Но основное- когда смотрю других сказителей - то как он строит свою речь. Потому что Былина - создается здесь и сейчас. Поет песню...слава богу зиму прожили...на вечерних посиделках все мы вместе собрались».Александр нот не знает. Но у него много песенной практики - пел в фольклорных ансамблях. Сказывает всегда без инструмента. Но в длительных посиделках помогает гармошка. У него - кирилловская хромка с Вологодчины. Наигрыши на ней звучат неповторимо, со своим колоритом. Серп и молот по бокам и личная монограмма АМ.Сыграть на "хромке" можно все , на что сердце отзывается. От песен военных лет до Битлз и Цоя.Традиции эпического сказывания в современных деревнях уже почти нет -сожалеет Александр. И важно сегодня не потерять их в нашей большой стране, научиться сберегать свой эпос , как это делают малые народы. "Ведь мы не чужие для наших прадедов". У самого Александра 8 детей. И все с малых лет впитывают любовь к русской культуре- засыпают под колыбельную, и начинают новый день с душевной Старины. Возможно, скоро найдутся и ученики , которые захотят продолжать сказительное дело.Александр Маточкин сказитель: «Вставайте...УТРЕННЯЯ... да росооооою...»Татьяна Воронцова. Семен Карпов. Вести- Владимир.