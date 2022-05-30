30 мая завершилось голосование по выбору общественных территорий для благоустройства во Владимире в 2023 году. Свое мнение на сайте 33.gorodsreda.ru оставили 42 223 владимирца. Вполне ожидаемо в

30 мая завершилось голосование по выбору общественных территорий для благоустройства во Владимире в 2023 году. Свое мнение на сайте 33.gorodsreda.ru оставили 42 223 владимирца. Вполне ожидаемо в голосовании победила площадь Победы, но она будет не единственной территорией, которой займутся в следующем году: «Лидером, набравшим 21560 голосов, стал проект реновации площади Победы. Как и обещал, объект,