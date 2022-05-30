Владимирцев призывают активнее включаться в процесс гаражной амнистии. За последние полгода...

Владимирцев призывают активнее включаться в процесс "гаражной амнистии". За последние полгода жители региона оформили в собственность порядка 170 земельных участков под гаражами.Закон позволяет сделать это в упрощенном порядке - без лишних трат и бумажной волокиты. Хозяин бокса становится полноправным собственником объекта и земли, при желании может продать гараж, оставить в наследство, а если вдруг через территорию кооператива, как в культовом советском фильме, решат проложить скоростное шоссе и гараж будет подлежать сносу, собственник сможет рассчитывать на компенсацию. Условий амнистии два: гараж должен быть построен не позднее 2004 года и являться объектом капитального строительства. Под ее условия не подпадают так называемые "ракушки", подземные гаражи и самовольные постройки.