Полиция задержала 37-летнего жителя Гусь-Хрустального, подозреваемого в распространении героина. У задержанного изъяли более 110 граммов вещества, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полиция задержала 37-летнего жителя Гусь-Хрустального, подозреваемого в распространении героина. У задержанного изъяли более 110 граммов вещества, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. При задержании у мужчины нашли сверток с наркотиками, который, по его словам, принадлежит его 29-летней знакомой. При задержании женщина призналась, что покупала наркотики в Москве для распространения на территории Гусь-Хрустального. В отношении обоих задержанных