На территории региона за прошедшие сутки 30 мая лабораторно подтверждено 39 случаев заболевания...
На территории региона за прошедшие сутки 30 мая лабораторно подтверждено 39 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
8 - во Владимире
5 — в Ковровском районе
7 - в Муромском районе
7 — в Гусь-Хрустальном районе
2 — в Юрьев-Польском районе
3 — в Меленковском районе
1 — в Александровском районе
2 — в Вязниковском районе
2 — в Кольчугинском районе
1 — в Собинском районе
1 — в Суздальском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 151 748 случаев заболевания.