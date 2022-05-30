На территории региона за прошедшие сутки 30 мая лабораторно подтверждено 39 случаев заболевания...

На территории региона за прошедшие сутки 30 мая лабораторно подтверждено 39 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.8 - во Владимире5 — в Ковровском районе7 - в Муромском районе7 — в Гусь-Хрустальном районе2 — в Юрьев-Польском районе3 — в Меленковском районе1 — в Александровском районе2 — в Вязниковском районе2 — в Кольчугинском районе1 — в Собинском районе1 — в Суздальском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 151 748 случаев заболевания.