Приёмка завершится 31 мая.

Сотрудники МЧС продолжают инспекционные визиты в оздоровительные лагеря Владимирской области. Всего в проведении летней оздоровительной кампании будет задействовано 376 учреждений, из которых 346 – это лагеря дневного пребывания, 25 загородных и пять мест труда и отдыха.На днях сотрудники отдела надзорной деятельности посетили лагерь «Солнечный», расположенный в сосновом бору на берегу реки Клязьмы.«Начальник отдела Евгений Цыбакин и инспектор Андрей Мищук обратили внимание руководства на состояние путей эвакуации, наличие огнетушителей и работу сигнализации», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.К 31 мая рейды будут совершены во все детские базы отдыха.