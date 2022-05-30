В управление регионального Роспотребнадзора поступило обращение жителя Владимирской области, в...

В управление регионального Роспотребнадзора поступило обращение жителя Владимирской области, в котором говорилось о нарушении санитарного законодательства медицинской организацией. Ведомство провело проверку, в ходе которой стало известно о нескольких нарушениях:- Медицинская организация, установившая предварительный или заключительный диагноз COVID-19, не направила в установленном порядке в Управление экстренные извещения в отношении пациентов, у которых выявлено заболевание COVID-19.- Время доставки биологического материала для исследований на COVID-19 в лабораторию превысило 24 часа с момента отбора.В результате рассмотрения материалов административного дела, районный суд признал медицинскую организацию виновной и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей.За нарушение требований санитарного законодательства, по приговору суда, медицинская организация выплатит штраф 100 000 рублей.Фото: pixabay.com