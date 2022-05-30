Погода сдерживает темпы посевной в регионе, но ситуация не критическая. Сельхозпредприятия уже...

Погода сдерживает темпы посевной в регионе, но ситуация не критическая. Сельхозпредприятия уже посадили половину объема картофеля. Близится к завершению сев ранних зерновых и зернобобовых культур, рапса и кормовых. А овощи, особенно теплолюбивые, сеять можно и в июне.На поддержку агропромышленного комплекса во Владимирской области в этом году выделено почти 2 миллиарда рублей. Деньги идут по программам развития АПК и комплексного развития сельских территорий. Максимально просубсидировать селян постарались еще до посевной, чтобы предприятия могли беспрепятственно начать сезон. Особое внимание этим летом уделяется поддержке фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. 50 миллионов рублей выделено на производство овощей, плодов и ягод, 20 - на покупку племенных животных и еще 30 на покупку техники и оборудования.