При этом большинство из тех, кто ищет новую работу, составляют женщины - 51%.

Во Владимирской области новую работу ищут более 26, 5 тысяч человек. Статистическую информацию приводит портал hh.ru.Жители региона регулярно мониторят вакансии на профильном сайте. Чаще всего новые места просматривают работники со стажем более шести лет – 52% соискателей. Количество начинающих специалистов и студентов без опыта достигает 23%.При этом большинство из тех, кто ищет новую работу, составляют женщины - 51%. Преимущественно вакантные места требуются молодым девушкам в возрасте от 26 до 35 лет (31%).Что касается профессий, то чаще всего на другие компании поглядывают водители, бухгалтеры, курьеры, инженеры и сотрудники сферы продаж.