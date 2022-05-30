Во Владимирской области повысили предельный размер оплаты за техосмотр. Врио губернатора региона Александр Авдеев подписал постановление 27 мая. Максимальная стоимость техосмотра

Во Владимирской области повысили предельный размер оплаты за техосмотр. Врио губернатора региона Александр Авдеев подписал постановление 27 мая. Максимальная стоимость техосмотра составит: Для владельцев легковушек – 710 рублей; Для мотоциклистов – 237 рублей; Для автобусов – 1396 рублей (до 5 тонн) и 1704 рублей (более 5 тонн); Для троллейбусов – 1183 рубля; Для грузовиков –