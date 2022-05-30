Александр Авдеев подписал соответствующее постановление о росте предельного размера платы за услугу.

Во Владимирской области техосмотр автомобилей подорожал на 11,25%. Александр Авдеев подписал соответствующее постановление о росте предельного размера платы за услугу.Теперь максимальная стоимость прохождения процедуры для собственников легковых автомобилей составит 710 рублей, для мотоциклистов - 237, для автобусов массой до 5 тонн – 1396 рублей, свыше 5 тонн - 1704 рублей. Владельцы троллейбусов заплатят 1183 рубля, грузовиков - от 757 до 1609 рублей, в зависимости от веса машины.