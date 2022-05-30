У ранее судимого 37-летнего жителя города Гусь-Хрустальный был обнаружен обмотанный скотчем сверток...

У ранее судимого 37-летнего жителя города Гусь-Хрустальный был обнаружен обмотанный скотчем сверток с порошком. Экспертиза показала, что это героин массой более 110 граммов.Сам задержанный пояснил, что с просьбой сохранить сверток к нему обратилась его знакомая – 29-летняя местная жительница. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали «владелицу» свертка. Женщина рассказала, что наркотики приобретала в Москве для распространения на территории Гусь-Хрустального района.На задержанных возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков в крупном размере. В отношении 29-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении 37-летнего мужчины – домашний арест, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: УМВД по Владимирской области