Строительство домов, закрытие гостиниц, благоустройство скверов. ВРИО губернатора Александра Авдеева провел конференцию, которая посвящена социально-экономическому развитию области. Один

Строительство домов, закрытие гостиниц, благоустройство скверов. ВРИО губернатора Александра Авдеева провел конференцию, которая посвящена социально-экономическому развитию области. Один из главных вопросов, который интересует СМИ, строительство ЖК «Дуброва Парк-1» и ЖК «Дуброва Парк-2». По словам застройщика, чтобы закончить строительство на одном из объектов необходимо возвести дополнительный этаж, на другом подъезд. Александр Авдеев озвучил, что не против