С 30 мая ВТБ улучшил условия по своим ипотечным программам, снизив базовую ставку на 3 п.п. Теперь оформить жилищный кредит заемщики могут по ставке от 10,9% годовых. Новые ценовые параметры ..

С 30 мая ВТБ улучшил условия по своим ипотечным программам, снизив базовую ставку на 3 п.п. Теперь оформить жилищный кредит заемщики могут по ставке от 10,9% годовых. Новые ценовые параметры действуют как для новостроек, так и вторичного рынка.Минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту ВТБ. Подать заявку заемщики могут на сайте банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах банка. Кредиты на покупку машино-мест и кладовок доступны по ставке от 11,3%, а на индивидуальное жилищное строительство – от 10,9%.Заемщики, которые получили одобрение своих кредитных заявок по предыдущим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях.В настоящее время, по статистике банка, основная доля выдач на рынке жилищного кредитования по-прежнему приходится на рынок первичного жилья, где действуют льготные программы с более выгодными ставками. Банк предлагает воспользоваться программами ипотеки с господдержкой и «семейной ипотеки». С 20 мая ВТБ увеличил максимальную сумму по двум этим программам.Также ВТБ принимает активное участие в новой программе госсубсидирования, направленной на поддержку сотрудников российских IT-компаний. Первые сделки по ставке 4,7% банк провел на прошлой неделе.