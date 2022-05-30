Жительница Александровского района подозревается в мошенничестве при получении выплат 37-летняя...

Жительница Александровского района подозревается в мошенничестве при получении выплат37-летняя жительница Александрова обратилась в местный отдел социальной защиты населения с заявлением о получении ежемесячных социальных выплат. При этом женщина предоставила ложные сведения о размере своего ежемесячного дохода, преднамеренно занизив его.Таким образом, на основании ложных данных женщина незаконно получала ежемесячные пособия на содержание малолетних детей и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Сумма незаконно полученных выплат превысила 250 000 рублей.В содеянном местная жительница созналась и частично возместила причиненный материальный ущерб. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, расследование уголовного дела продолжается.