Жителя подмосковных Мытищ похитили неизвестные и засунули в багажник машины. Злоумышленники держали потерпевшего в закрытом пространстве больше часа, вывезли на пустырь за городом и ..

Жителя подмосковных Мытищ похитили неизвестные и засунули в багажник машины. Злоумышленники держали потерпевшего в закрытом пространстве больше часа, вывезли на пустырь за городом и требовали деньги в счет несуществующего долга. Помимо этого, неизвестные завладели автомобилем похищенного стоимостью почти миллион рублей. Об этом сообщает .Когда несчастный отдал им часть денег, его отпустили. Потерпевший обратился в полицию. По данным , 21 апреля удалось задержать троих подозреваемых. Расследование продолжается.